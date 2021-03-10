ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق أسيوط الغربى لـ5 حالات وفاة

وصل عدد المتوفين إثر إصابتهم في حادث انقلاب سيارة محملة بمادة "الشبة" واصطدامها بسيارتين آخرتين إلى 5 ضحايا، ووصل عدد المصالين لـ 7 حالات، حيث وقع حادث التصادم بين سيارة نقل مواد بترولية، بسيارة ميكروباص، وأخرى ملاكي، وأسفر عن إصابة 12 توفى منهم 5.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ اطمأن على الحالة العامة للمصابين، متمنيا لهم الشفاء العاجل، ومعرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، لافتاً إلى نقل المصابين والضحايا الى مستشفيي الفيوم العام وطامية.

ولفت إلى أن المحافظ وجه، وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين، فضلاً عن الإسراع في الإجراءات الخاصة بخروج جثامين المتوفين، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالانتقال إلى المستشفى وصرف إعانات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين.

وعلى هامش زيارته للمستشفى للاطمئنان على الحالة العامة للمصابين، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع وكيل وزارة الصحة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعددا من مديرى ورؤساء الأقسام، لمتابعة الحالة الصحية للمرضى، وموقف فيروس كورونا بالمحافظة، وكذا مدى توافر المستلزمات الطبية للمرضى.

كما راجع المحافظ خلال الاجتماع، كميات الأكسجين بالمستشفيات، مشددًا على متابعة معدل استهلاك الأكسجين على مدار الساعة، وكذا التأكيد على التزام الفرق الطبية بالإجراءات الوقائية لحمايتهم من الاصابة بالعدوى

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين، ووجه وكيل وزارة الصحة بتوفير عدد من أكياس الدم والرعاية الطبية اللازمة لبعض الحالات استجابة لطلب ذويهم.