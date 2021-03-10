اتفاقية شراكة بين ماونتن فيو وWellSpring للمساهمة في تطوير مهارات الأطفال داخل مجتمعاتها

وقعت اليوم شركة ماونتن فيو، المطور العقاري الرائد، اتفاقية شراكة مع Wellspring Egypt وهي مؤسسة تهدف إلى تمكين الأجيال الجديدة من خلال مجموعة متنوعة من المعسكرات التي تعتمد على الأنشطة والتحديات والتعلم العملي.

وتأتي هذه الشراكة كجزء من التزام شركة ماونتن فيو بالمساهمة في إثراء ثقافة مجتمعاتها، وبناء وتطوير قدرات الأجيال الشابة ومساعدتهم حتى يصبحوا قادة المستقبل وأفراد مؤثرين في المجتمع.

وتخدم الشراكة برنامج "تنمية الشبابYouth Development Program"، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 17 عامًا داخل مشروعات ماونتن فيو المختلفة وخلق تجارب مؤثرة من خلال ورش عمل وأنشطة هادفة لتثقيفهم حول تحمل المسؤولية والاعتماد على الذات، وجني أموالهم الخاصة، وبدء أعمالهم التجارية الخاصة عمليًا ونظريًا، وتعريفهم بسوق العمل وريادة الأعمال.

ويساعد البرنامج الأطفال على إدراك ميولهم وتمكينهم من اختيار مجال الدراسة في سن مبكرة، من خلال المشاركة عمليًا في أنشطة بمختلف المجالات، كما يساعد البرنامج أيضًا على تطوير المهارات الاجتماعية للأطفال بطريقة إيجابية بفضل تفاعلهم مع فئات عمرية مختلفة.

وتقدم WellSpring من خلال هذه الشراكة أيضًا برنامج "التجارب الثقافية Cultural Experiences" وهو برنامج مُصمم خصيصًا لمجتمع ماونتن فيو لتعزيز الهوية الثقافية، وربط العائلات والأطفال بالثقافة الأم والتقاليد، وتعريف الأطفال بتراثهم وثقافتهم وحضارتهم من خلال أنشطة ثقافية متنوعة كمسرحيات وسرد قصص ورحلات ليعكس البرنامج رؤية جديدة للتنمية الثقافية، كما يقدم البرنامج أيضًا التدريب والاستشارات التي تدعم الأطفال والشباب في رحلة اكتشاف الذات.

يهدف برنامج " التجارب الثقافية Cultural Experiences" إلى دعم مجتمع ماونتن فيو على فهم ثقافتهم بشكل أفضل، والعناصر الرئيسية التي تدخل في تكوينها كالمنزل والمدرسة وخبرات الحياة والمجتمع المحيط. ويقدم البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات البناءة بهدف المساهمة في التنمية الشاملة لهوية البالغين والأطفال والمراهقين على حدٍ سواء، كما سيشمل البرنامج أيضًا تجارب عبر الثقافات والخلفيات الثقافية المختلفة.

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية توافق رؤية كلًا من ماونتن فيو و WellSpring في تنمية مهارات ومواهب الأطفال والأجيال الصاعدة وخلق تجارب إيجابية وتطوير القيم المجتمعية، حيث تحفز أنشطة WellSpring فطرة الطفل المبنية على الفضول وحب المغامرة من خلال العديد من الأنشطة التعليمية والتفاعلية، جدير بالذكر أن Wellspring تنظم العديد من المعسكرات الليلية، والنهارية، ومعسكرات للأب / الأم والطفل، ومعسكرات مدرسية محلية ودولية في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا واليونان وإيطاليا وأوكرانيا ولبنان والمغرب.