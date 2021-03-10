"اتحضر للأخضر".. حملات نظافة وتشجير وتوعية بمركز القوصية بأسيوط.. صور

أسيوط هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنظيم حملات نظافة وتشجير وتوعية بمركز القوصية ضمن سلسلة الحملات، التى يتم تنظيمها بالأحياء والمراكز بصفة دورية ومستمرة بعنوان "مدن وقرى أسيوط نظيفة وجميلة" لتحسين مستوى النظافة والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذاً لفعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

ولفت محافظ أسيوط فى بيان له اليوم، الأربعاء، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة المديريات والإدارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة واستغلال كافة الامكانات المتاحة للارتقاء بالمظهر الحضارى للمحافظة تماشياً مع خطط الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس رجب محمود على مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة إنه تم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بعدد من شوارع مدينة القوصية من بينها شارع الجلاء والطريق الزراعى (أسيوط/القوصية) حيث تم خلال الحملة تنفيذ أعمال الكنس بواسطة معدات الكنس الآلى الحديثة والمتطورة ورفع الأتربة الموجودة بجوار وفوق الأرصفة والجمع المباشر للمخلفات الصلبة من أبواب الوحدات السكنية والتجارية بواسطة عمال تابعين لإحدى الجمعيات الأهلية التى تعمل بالمنطقة ونقلها إلى مصنع التدوير بواسطة السيارات الحديثة الواردة من البرنامج الوطنى بوزارة البيئة مضيفاً أنه تم تنظيم لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة وتوعيتهم بأهمية النظافة من الناحية الدينية والبيئية فضلاً عن زراعة عدد من الأشجار بالطريق الزراعى وتنفيذ أعمال تجميل ودهانات لبلدورات الأرصفة وذلك بمشاركة هويدا الشافعى رئيس مركز ومدينة القوصية والدكتور نور الدين فرج مدير المكتب الاستشارى للبرنامج الوطنى بوزارة البيئة وإيمان حسين محمد صالح رئيس قسم التوعية والتواصل المجتمعى بالمحافظة وأسماء رشاد مديرة المخلفات بمركز القوصية ومسئولى الجمعيات الأهلية المشاركة لافتاً إلى استمرار ومواصلة تنفيذ سلسلة من تلك الحملات بباقى مناطق المراكز بناء على تكليفات محافظ أسيوط.



حملات نظافة وتشجير وتوعية بالقوصية ضمن مبادرة اتحضر للاخضر