إيقاف ضابط شرطة فى اليونان عن العمل تعدى على مواطن لخرقه إجراءات كورونا

رويترز

أوقفت السلطات في اليونان ضابط شرطة عن العمل بسبب ضربه لرجل في ضاحية في أثينا هذا الأسبوع في واقعة أدت لخروج احتجاجات على عنف الشرطة ولتفاقم خلاف سياسي بين الحكومة وأحزاب المعارضة.

وانتشر تسجيل فيديو صوره هاو يظهر أفراد شرطة وهم يضربون رجلا في منطقة سكنية خلال التفتيش على الالتزام بقيود فرضت لمكافحة كوفيد-19 على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد مما دفع الآلاف للاحتجاج في الشوارع خلال ساعات من ظهوره، ودعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد وقوع المزيد من الاشتباكات مساء أمس الثلاثاء، لضبط النفس إثر تعرض شرطى لإصابة خطرة في ذات المنطقة من المدينة. ومن المتوقع أن يلقي ميتسوتاكيس خطابا فى البرلمان بشأن الأمر يوم الجمعة.

وقال بيان للشرطة اليوم الأربعاء إن شرطيا أوقف عن العمل فيما يتعلق بواقعة يوم الأحد دون تقديم تفاصيل، واعتقلت السلطات رجلا فيما يتعلق بالهجوم على الشرطى أمس الثلاثاء.