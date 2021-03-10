إعلان حالة الاستعداد القصوى بغرف عمليات المرور لمواجهة تقلبات الطقس

كتب عبد الرحمن سيد





وتشهد مصر فى هذه الأيام ارتفاعا محدودا بدراجات الحرارة مع انتشار اﻷتربة والرياح بالطرق. أعلنت غرف عمليات المرور الرئيسية وفروعها بالمحافظات حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار السلبية المحتملة للطقس السيئ، خاصة فى الطرق الصحراوية والزراعية السريعة.وتشهد مصر فى هذه الأيام ارتفاعا محدودا بدراجات الحرارة مع انتشار اﻷتربة والرياح بالطرق.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المنتشرة على الطرق، كما تراقب الحركة بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مع نشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية سواء بسبب الحوادث أو الأعطال.

ونشرت "المرور" سيارات إغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم أو تعرضوا لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال برقم التليفون 01221110000.