إصابة 5 طالبات باختناق فى تسرب غاز داخل سكن خاص بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

‏أصيبت 5 طالبات جامعيات باختناق، نتيجة حدوث تسرب غاز داخل سكن خاص بهن، بحى شلبى شمال مدينة المنيا، وتم نقلهن إلى المستشفى العام، وتقرر خروجهن جميعا بعد وضعهن تحت الإفاقة وتماثلهن للشفاء.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول 5 طالبات بجامعة المنيا، إلى المستشفى العام مصابات بحالة إعياء واختناق.

وأفادت التحريات الأولية إلى حدوث إصابتهن داخل سكن خاص بحى شلبى بسبب حدوث تسرب فى شبكة الغاز، إذ يتواجدن بالسكن بشكل مؤقت لأداء إمتحانات منتصف العام الدراسى بجامعة المنيا.

تم نقل الطالبات الـ 5 إلى المستشفى العام، وبعد تلقى العلاج اللازم، تقرر خروجهن.

ويذكر أن طالبة بكلية الصيدلة أصيبت أمس الثلاثاء داخل الحرم الجامعى بالمنيا، بعدما صدمتها سيارة أثناء توجهها لأداء إمتحانات الفصل الدراسى الأول ، تقرر عقد لجنة خاصة لها لأداء الامتحان داخل المستشفي. ‏