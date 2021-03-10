إصابة طبيب في مشاجرة مع جيرانه بأشمون فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب طبيب من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بإصابات فى الوجه والرأس إثر تعدى 3 أشخاص عليه بسبب خلافات الجيرة، وتحرر محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، باستقبال مركز شرطة أشمون إخطارا من المستشفى باستقبال" م.س" طبيب، مصابا بجروح في الوجه والرأس.

توصلت التحريات إلى أن خلافا بسبب الجيرة نشب بين المجنى عليه والمتهمين تطور إلى تلاسن بالكلمات ثم اشتباك بالأيدى ما أسفر عن إصابة الطبيب.