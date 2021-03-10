اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مارس 2021 03:37 م
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إصابة شابين وربة منزل فى مشاجرة لخلافات على أعمال الحراسة بالشرقية

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:35 م
إصابة شابين وربة منزل فى مشاجرة لخلافات على أعمال الحراسة بالشرقية اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية
الشرقية -فتحية الديب

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أصيب شابين وربة منزل بمحافظة الشرقية، برش خرطوش وسحجات وكدمات فى مشاجرة مع آخرين، بسبب خلافات على أعمال الحراسة بمدينة بلبيس، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام، وإخطار النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول "على ص ع" 21 سنة، و"صلاح ر م" 18 سنة، و"سعاد ر م" 21 سنة ربة منزل، مصابين برش خرطوش سطحى وسحجات وكدمات.

وبسؤالهم اتهموا شخصين بإصابتهم بسبب خلافات على أعمال الحراسة ناحية مصنع مكرونة بالمنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى ضبط المتهمين.

 


الشرقية

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