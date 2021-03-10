إصابة شابين وربة منزل فى مشاجرة لخلافات على أعمال الحراسة بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول "على ص ع" 21 سنة، و"صلاح ر م" 18 سنة، و"سعاد ر م" 21 سنة ربة منزل، مصابين برش خرطوش سطحى وسحجات وكدمات.

وبسؤالهم اتهموا شخصين بإصابتهم بسبب خلافات على أعمال الحراسة ناحية مصنع مكرونة بالمنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى ضبط المتهمين.