إصابات كورونا العالمية تتجاوز 117 مليون والوفيات 2.7 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 117.37 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و729881، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 117 مليون والوفيات 2.7 مليون حالةالأربعاء، 10 مارس 2021 07:52 ص
لقاح - أرشيفية
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