اليوم السابع
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إحالة 40 موظفا للتحقيق خلال حملة تفتيشية على المنشآت الحكومية بالرحمانية

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:26 م
إحالة 40 موظفا للتحقيق خلال حملة تفتيشية على المنشآت الحكومية بالرحمانية حملة تفتيشية على الوحدات القروية بمسخراط
البحيرة – ناصر جودة

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قرر اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، إحالة 40 من الأطباء والعاملين بمركز ومدينة الرحمانية للتحقيق وذلك لغايبهم عن العمل بدون إذن مسبق.

وقد نفذت الوحد المحلية بمركز ومدينة الرحمانية  بمحافظة البحيرة، حملات تفتيشية على الوحدات الصحية والوحدات المحلية بقرية سمخراط ، وأسفرت عن إحالة عدد 24 موظفا مابين طبيب وممرض بوحدة صحة الأسرة بسمخراط ، كما تم تحويل عدد 16موظفا من العاملين بالوحدة المحلية القروية بسمخراط للتحقيق ؛ بسبب الغياب عن العمل بدون تقديم سند قانونى بسبب الغياب ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ البحيرة ، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية ، لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين، مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.


البحيرة

الوحدة المحلية بمدينة الرحمانية

إحالة أطباء للتحقيق

محافظ البحيرة

وحدة طب الاسرة بقرية سمخراط

إحالة عاملين للتحقيق

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