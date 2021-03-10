إحالة عاطل للجنايات بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة فى عين شمس

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة انتحال صفة ضابط وحيازة سلاح نارى وذخائر وسيارة مجمعة محلياً غير مرخصة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى سيارة حال توقفها بجانب الطريق وبسؤال قائدها ادعى بأنه ضابط وقدم كارنيه منسوب صدوره لإحدى الهيئات "بفحص الكارنيه تبين أنه مزور".

وباستكمال الفحص تبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وله محل إقامة آخر دائرة قسم شرطة المرج، وعُثر بداخل السيارة على غطاء رأس ميرى "باريه"- كتافة برتبة نقيب، بالكشف الفنى على السيارة لم يُستدل لها على بيانات وتبين أنها مجمعة محلياً.

وبمواجهته أقر بسابقة شراء السيارة من منطقة الحرفيين وعلمه بكونها مجمعة محلياً، وأضاف بعثوره على المضبوطات داخل السيارة واحتفاظه بها بقصد استخدامها فى انتحال صفة ضابط، كما ضُبط بإرشاده بمسكنه "2 فرد خرطوش - 4 طلقات لذات العيار"، وأقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.