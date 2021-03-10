إحالة المتهمين بجلب شحنة "حشيش" داخل حاوية تفاح إلى جنايات بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أحال المستشار بكر أحمد بكر، المحامى العام لنيابة بورسعيد الكلية، المتهمين بجلب 245 كيلو و100 جرام من مخدر الحشيش واخفائها داخل حاوية تفاح عبر ميناء شرق بورسعيد إلى محكمة جنايات بورسعيد بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية.

وتضمن قرار الإحالة بالقضية المقيدة برقم 1414 لسنة 2019 جنايات كلي بورسعيد، أن المتهمان أحدهما عربى الجنسية ومحبوس حاليًا والثانى هارب، وقد ألفا فيما بينهما عصابة غرضها جلب جوهر مخدر "الحشيش" بأن جهز المتهم الثانى تلك المواد وأخفاها بمخزن سرى أعده لهذا الغرض، وهو الحوامل الخشبية الحاملة لصناديق المشمول الأصلى للحاوية - تفاح حال تواجده بدولة عربية، ليجرى شحنها عقب ذلك لميناء شرق بورسعيد ليتسلمها المتهم الأول، ويروجها داخل البلاد لحسابهما، مستخدمًا في ذلك السيارة، قاصدين من ذلك الاتجار به.

كما تضمن القرار أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن العينة المأخوذة من مضبوطات الحاوية تحوى موادًا مخدرة مدرجة بالجدول الأول وهى مادة الحشيش المخدر، كما تبين أن عدد قطع الحشيش المضبوطة 1251 قطعة بوزن 245 كيلو و100 جرام.