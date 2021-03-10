أوروبا تحصل على 4 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر/بيونتيك الشهر الجارى

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إنها توصلت لاتفاق مع شركتي فايزر وبيونتيك للحصول على أربعة ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا هذا الشهر.

وأضافت أن الهدف من هذه الجرعات الإضافية تسهيل الحركة عبر الحدود والسيطرة على بؤر الفيروس.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية "هذه الجرعات من خلال استخدامها المستهدف في أماكن بالغة الأهمية، وبخاصة في المناطق الحدودية، ستسهم أيضا في ضمان أو عودة حرية حركة السلع والأفراد".

كانت فايزر قد تعهدت من قبل بتزويد الاتحاد الأوروبي بخمسمئة مليون جرعة لقاح إجمالا بحلول نهاية 2021.