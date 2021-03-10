توقفت المواقع الإلكترونية للكرملين والحكومة ومجلس الدوما ومجلس الاتحاد فى روسيا عن العمل، ظهر اليوم الأربعاء، وأفاد موقع "داونديتيكتور" الإلكترونى، الذى يراقب فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة، حسبما نقلت وكالة أنباء نوفوستى الروسية، بأن سكان موسكو وسانت بطرسبورج وفولوجدا وروستوف على الدون ومدن روسية أخرى أبلغوا عن أعطال في خدمات "روستيليكوم" للاتصالات والإنترنت.
ووفقا للموقع الإلكترونى، فقد اشتكى 93% من المستخدمين من مشاكل الإنترنت، و4% من شكاوى تتعلق بتشغيل جميع الخدمات، فيما يشكو 2% من تشغيل التلفزيون.
ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، فى وقت سابق اليوم، أن الموقع الرسمى للكرملين يعمل، ولكنه لم يستبعد أعطالا محتملة.
وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان هناك أعطال فى موقع الكرملين وعدد من المواقع الحكومية الأخرى، "رأينا تقارير، ولكن لم يتأكد لدينا شئ، كل شئ عندنا يعمل".. مشيرا إلى أنه يتواجد أمام جهاز كمبيوتر، وأن موقع الكرملين يعمل، غير مستبعد أن يكون هناك بعض الخلل.
جدير بالذكر أن صحيفة نيويورك تايمز لأمريكية نقلت، أمس الثلاثاء، عن مصادر لم تذكر هويتها، أن الولايات المتحدة ستنفذ خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة هجمات سيبرانية مضادة سرية، سيعرف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمخابرات الروسية والجيش، ولن تكون معروفة للعالم الخارجي.
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