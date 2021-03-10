اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مارس 2021 06:48 م
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أمريكا تعلن شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح جونسون آند جونسون

الأربعاء، 10 مارس 2021 06:36 م
أمريكا تعلن شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح جونسون آند جونسون لقاح كورونا
وكالات

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قال مسئول فى البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تخطط لمضاعفة طلبها من لقاح فيروس كورونا من شركة جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة وتشتري 100 مليون جرعة إضافية، وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الرئيس جو بايدن سيعلن الأمر خلال اجتماع في وقت لاحق من اليوم مع الرئيسين التنفيذيين لشركتى جونسون آند جونسون وميرك آند كو، ووافقت ميرك على التشارك مع جونسون آند جونسون في إنتاج اللقاح.

ودفعت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار بالفعل لشراء 100 مليون جرعة من جونسون آند جونسون، ولها أفضلية شراء 200 مليون جرعة إضافية.

ويعمل بايدن على الإسراع في عملية التلقيح منذ تولى الرئاسة في 20 يناير، وأودى الوباء بحياة أكثر من 528 ألفا في الولايات المتحدة.

وتباطأ تصنيع جونسون آند جونسون عن المتوقع، ومن المتوقع ألا تستطيع الشركة تسليم أي جرعات من اللقاح هذا الأسبوع. ومن المنتظر أن تستأنف شحناتها في وقت لاحق من مارس.

 


لقاح كورونا

أمريكا

جونسون آند جونسون

بايدن

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