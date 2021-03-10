أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

كتب - إسلام سعيد

تتجه أسعار الذهب في السوق المصري بتعاملات الأربعاء 10 مارس 2021 نحو الصعود بقيمة 2 جنيه فقط مع فتح السوق أمام المستهلكين، ليصعد الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر إلى 758 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 650 جنيها.



عيار 21 يسجل 758 جنيها.



عيار 24 يسجل 866 جنيها.



الجنيه الذهب 6064 جنيها.



أونصة الذهب 1715 دولار.

وتعزز بريق المعدن بفضل تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا "ظهر المشترون بعد هبوط الأسعار وتراجع عوائد السندات الأميركية تراجعا طفيفا، وهو ما دعم المعادن النفيسة، "بحسب وكالة رويترز.

سعر الذهب تأثر بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على خطة التحفيز المقررة بـ 1.9 ترليون دولار، وهذا بالتأكيد ينعش الدولار والسندات، وهنا ستكون الظروف داعم لاستمرار التأثير السلبي على الذهب، فيما يرى بعض المتابعين للأسواق العالمية للذهب، أن التحفيز الأمريكي سيكون أحد عوامل ارتفاع التضخم، وهذا بالطلع ينذر بارتفاع للذهب على المدى المتوسط، لذلك الرهان على استمرار وضع الهبوط لمدة طويلة ربما يكون رهان خاطئ.