أزمة جديدة بين فنزويلا وأمريكا.. إدارة بايدن تصف "مادورو" بـ"الدكتاتور"

فاطمة شوقى

تتجدد الأزمة القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا فى الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، وفى الوقت الذى طالبت فيه كاراكاس بإزالة العقوبات الأمريكية المفروضة لإنقاذ الاقتصاد، وصف البيت الأبيض تصرفات الرئيس نيكولاس مادورو بالديكتاتورية.

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية،أن الولايات المتحدة الأمريكية أصرت على الانتقال الديمقراطى فى فنزويلا ، ووصفت الرئيس الفنزويلى مادورو بالديكتاتور، وقالت إن تصرفات ديكتاتورية مادورو دفعت الملايين إلى البؤس.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تدعم التطلعات الديمقراطية للشعب الفنزويلي. قال البيت الأبيض إن هدفه الأساسي هو دعم انتقال سلمي وديمقراطي في الدولة الكاريبية من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "نحن نعلم أنه في جذور الكثير من البؤس والمعاناة لشعب فنزويلا ، هناك فرد وقد كنا واضحين جدًا في أن نيكولاس مادورو ديكتاتور. لم تكن أفعاله في مصلحة شعب فنزويلا، مضيفا " ليست الولايات المتحدة وحدها هي التي تقول هذا: لقد كانت الولايات المتحدة والعديد من أقرب شركائنا ، في المنطقة وفي أى مكان آخر".

من ناحية أخرى، سيمنح رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، حوالي 320 ألف فنزويلي متواجدين في بلاده الحماية المؤقتة لحماية الهجرة (TPS، باللغة الإنجليزية)، والتى ستسمح لهم بالعمل والإقامة بشكل قانوني، فى الخطوة التى قالها زعيم المعارضة خوان جوايدو، إنه يعترف بكرامة مواطنيه.

وأصدر مسؤولان من حكومة بايدن، هذا الإعلان في مكالمة مع الصحفيين، أوضحا فيها أن الإجراء سيكون ساري المفعول لمدة 18 شهرًا، على الرغم من أنه يمكن تمديده، ومنه فقط الفنزويليون الموجودون بالفعل في الولايات المتحدة اعتبارًا من اليوم. ستكون قادرة على الاستفادة.

شكر جوايدو الرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة ، جو بايدن وكمالا هاريس، على التوالي، على قرار حكومته، الذي سيعطي استراحة لآلاف الفنزويليين الذين يعيشون في دولة أمريكا الشمالية، والذين سيكونون قادرين. لتسوية أوضاعهم.

ومن ناحية أخرى، طلبت الحكومة الفنزويلية، الولايات المتحدة، بالرفع الكامل للعقوبات التى تعتبرها تعسفية وقاسية، وكتب وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا على تويتر "الشيء المتماسك هو أن الخطوة التالية للإدارة الأمريكية الجديدة هي الرفع الكامل للعقوبات التعسفية التي تولد الألم والمعاناة لشعب فنزويلا، كما تطلب الأمم المتحدة".