أخبار البورصة اليوم الأربعاء 10-3-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 10-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.159 مليار جنيه.



إيقاف تداول 18 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، شركة النصر للأعمال المدنية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العبور للاستثمار العقاري، سبيد ميديكال، المصرية للدواجن، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مستشفى النزهة الدولي، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديرى-باندا"، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جلاكسو سميثكلاين، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.



البورصة تخسر 4.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.159 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 831.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.9 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.08%، والعرب على 5.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.35%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 40.6 مليون جنيه، 28.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 50 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 603.2 ألف جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 11235 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13734 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4314 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2197 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3204 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1423 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، القابضة المصرية الكويتية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 81889 سهم، 50 ألف سهم، 120 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة 29.7 مليون سهم، فيما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية 3239 سهم، 19513 سهم، على التوالى، واشترت إدارة البنك التجارى الدولى 6 آلاف سهم، كما اشترت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو 6253 سهم.

رمكو

قالت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، إن آلية تنفيذ الاستحواذ على شركة أرينت تورز للقرى والفنادق السياحية مقابل المديونية المستحقة لشركة تكنوليس والبالغة 826 مليون جنيه، وأن الشركة ستكون مملوكة للطرف المستحق له المديونية، وكذلك تنازل المساهمين الحاليين عن كامل أسهمهم في رأس مال شركة أورينت، والبالغة 800 مليون سهم لذات الجهة المستحقة للمديونية، ولم تنتج عن العملية أي معاملات نقدية، وتنتج عنها فقط نقل كامل ملكية الشركة.

الخليجية الكندية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض إجراء تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بعد إخطار الهيئة بمبررات تجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (28) لسنة 2021، وفى ضوء ما تضمنه قرار الشركة بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 6 جم للسهم إلى 0.50 جم للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 30 مليون سهم بدلاً من 5 مليون سهم.