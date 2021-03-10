أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. الحكومة تتوسع فى التكنولوجيا الرقمية

كتب – إسلام سعيد

نشر الموقع الإليكترونى لجريدة اليوم السابع عددا من الأحداث الهامة نستعرضها في السياق التالي، لعل أبرز هذه الأخبار ما أعلنته الحكومة بالتوسع فى الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية:



الحكومة: نستهدف التوسع بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية بمشروعات البترول

أكدت الحكومة، أن السبق الذى حققته بإطلاق مشروع التطوير والتحديث، وكذلك مشروع التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وما واكبهما من تطور كامل وتنامى فى الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، أثمر عن تحقيق قصص نجاح واضحة فى كافة مناحى الصناعة البترولية، وكذلك فى قطاع التعدين.

وقالت وزارة البترول، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى مشروعات التحول الرقمى فى العمليات الإنتاجية استثماراً لتلك النجاحات التى تحققت ومنها التشغيل الفعلى لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاجكأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج فى مصر بمعايير عالمية في توقيت قياسى، وإطلاق أول تطبيق الكترونى على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذى يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التى تقدمها إلى جانب النجاحات التى تحققت من قبل مثل الإسراع بوضع المشروعات الجديدة على خريطة الإنتاج وإطلاق بوابة تواصل العاملين وغيرها من المشروعات التى كان لمواكبة التطور واستخدام تطبيقات التقنيات الحديثة دور بارز فيها، جاء ذلك خلال وفد حكومى مع مسئولى شركة بيكر هيوز.

"العربى" يستقبل الملحق التجارى اللبنانى لبحث سبل جديدة لزيادة العلاقات التجارية



استقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة (نور عطوي) الملحق التجاري اللبناني لبحث سبل زيادة التعاون في المرحلة القادمة.

وقال المهندس إبراهيم العربي أنه من الضروري توسيع نطاق التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف التجارية يسعي إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وكافة الدول من خلال المجالات التجارية المختلفة.

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي أن مصر بها فرص استثمارية كبيرة في مشروعات متنوعة في ظل الطفرة التقدمية والنهضة التي تشهدها في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى المشروعات الضخمة التي تمت في مصر والتنمية علي كافة الأصعدة منها شبكة الطرق والمواصلات والكهرباء والبنية التحتية المهمة.





البورصة: 1.4 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب فى سندات الخزانة



قالت البورصة المصرية، إن المتعاملين الأجانب سجلوا صافى شراء فى سندات الخزانة بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، فيما تراجع المؤشر الرئيسى بنسبة 0.9%، بعد أن شعد صعودًا بنسبة 4.69% منذ جلسة 5 يناير الماضي.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالى، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقى نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.159 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 831.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.9 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.08%، والعرب على 5.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.35%.

"المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" تطالب بخفض نسبة الضريبة على الأرباح للصناعيين



أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، دعم الجمعية ومساندتها لكافة خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبدأت تظهر نتائجها في نهضة عمرانية وإنشائية وبنية تحتية نراها الأكبر في تاريخ مصر الحديث، كما أكد إيمان الجمعية بأهمية الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ليصل إلى كافة المواطنين، والذي لن يتحقق دون محور التحول الرقمي وميكنة الإجراءات والخدمات، خاصة في دولة يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، وهو ما سيكون له أثر كبير.

وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم الأربعاء، بعنوان: «آليات تحفيز الشركات على الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية» بحضور المستشار ياسر تيمور، مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب.