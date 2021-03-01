90% نسبة وصول طلاب أولى ثانوى لمنصة امتحان الإنجليزى بالقليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

قالت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إن نسبة وصول طلاب الصف الأول الثانوي لمنصة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى بلغت اليوم، 90 %، بعد تخطي العديد من مشكلات الإنترنت فى عدد كبير من اللجان.

جاء ذلك خلال تفقد سماح إبراهيم يرافقها عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية، سير إمتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى بمدرسة السادات الثانوية بشبلنجة، ومدرسة عثمان ابن عفان الابتدائية لمتابعة امتحان الصف الخامس الابتدائي والأول الثانوى.

واطمأنت "سماح"، على انتظام سير الامتحانات بالمدرستين وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية، على أبنانا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشدد عبد الرحمن فتح الباب، على ضرورة الحرص على سلامة الطلاب والمراقبين، وتوفير الجو النفسى الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم، مؤكداً على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.

تطبيق الإجراءات الاحترازية



جانب من الجولة



جانب من جولة وكيل التربية والتعليم بالقليوبية



متابعة امتحانات الصف الخامس الابتدائى