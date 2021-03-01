اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

90% نسبة وصول طلاب أولى ثانوى لمنصة امتحان الإنجليزى بالقليوبية.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 01:01 م
90% نسبة وصول طلاب أولى ثانوى لمنصة امتحان الإنجليزى بالقليوبية.. صور وكيل تعليم القليوبية تتابع سير الامتحانات
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إن نسبة وصول طلاب الصف الأول الثانوي لمنصة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى بلغت اليوم، 90 %، بعد تخطي العديد من مشكلات الإنترنت فى عدد كبير من اللجان.

جاء ذلك خلال تفقد سماح إبراهيم يرافقها عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية، سير إمتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى بمدرسة السادات الثانوية بشبلنجة، ومدرسة عثمان ابن عفان الابتدائية لمتابعة امتحان الصف الخامس الابتدائي والأول الثانوى.

واطمأنت "سماح"، على انتظام سير الامتحانات بالمدرستين وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية، على أبنانا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشدد عبد الرحمن فتح الباب، على ضرورة الحرص على سلامة الطلاب والمراقبين،  وتوفير الجو النفسى الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم، مؤكداً على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

تطبيق الإجراءات الاحترازية

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جانب من جولة وكيل التربية والتعليم بالقليوبية
جانب من جولة وكيل التربية والتعليم بالقليوبية

 

متابعة امتحانات الصف الخامس الابتدائى
متابعة امتحانات الصف الخامس الابتدائى

 

وكيل تعليم القليوبية تتفقد سير الامتحانات
وكيل تعليم القليوبية تتفقد سير الامتحانات

 


تعليم القليوبية

امتحان الصف الاول الثانى

امتحانات الفصل الدراسى

وكيل مدارس القليوبية

الإدارة التعليمية ببنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غرفة عمليات تعليم القليوبية: أبرز الشكاوى كانت "صعوبة الدخول على المنصة"

السبت، 27 فبراير 2021 01:52 م

"تعليم القليوبية" تتابع استعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الخميس، 25 فبراير 2021 05:36 م

"تعليم القليوبية" تلغى نظام العمل بالتناوب والإجازات الاستثنائية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:29 م

تعليم القليوبية يستعد لاستقبال الطلاب للامتحانات والفصل الدراسي الثاني

الأحد، 21 فبراير 2021 12:01 م

وكيل تعليم القليوبية: الانتهاء من تحديد العجز والزيادة للمعلمين داخل المدارس

الأربعاء، 10 فبراير 2021 02:10 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة