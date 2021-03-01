5895 تلميذا بالخامس الابتدائى يؤدون الامتحانات بالوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الاول للصف الخامس الابتدائى، مشيرا إلى تجهيز كافة اللجان بجميع المدارس فى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لاستقبال تلاميذها .

وأضاف الدكتور النيلى إلى تقدم نحو 5895 تلميذ وتلميذة أمام ١٥١ لجنة لأداء الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

لافتا أنه تم التأكيد على أعمال التعقيم والتطهير بجميع اللجان ومراعاة التباعد والمسافات داخل اللوإتخاذ كافة مايلزم لسير أعمال الإمتحانات بدون اى قلق او توتر معربا عن خالص أمنياته لجميع طلابنا بالتوفيق والنجاح.

وفى سياق متصل إستقبلت المدارس الفنية بالوادى الجديد، طلاب الصف الأول الثانوى، لمواصلة آداء إمتحانات الصف الأول الثانوى

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه تقدم لآداء الإمتحانات نحو 2.333 طالباً وطالبة أمام 13 لجنة موزعة مابين (تجارى _ صناعى_ زراعى ) ووسط إجراءات إحترازية وقائية لضمان سلامة الجميع .

وأضاف النيلى أنه يجرى استئناف أعمال الإمتحانات بمدارس التربية الخاصة ، حيث يؤدى طلاب الصفوف السادس والسابع والصف الأول الثانوى الإمتحانات ، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة توفير الجو الآمن والملائم لضمان سير العمل بكل يسر وسهولة .



الكشف على الطلاب قبل دخولهم اللجان



امتحانات الصف الخامس الابتدائى بالوادى الجديد



امتحانات الصف الخامس الابتدائى بالوادى الجديد



امتحانات الصف الخامس الابتدائى بالوادى الجديد