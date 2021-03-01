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53 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

الإثنين، 01 مارس 2021 11:52 ص
53 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية مستوطنون يقتحون ساحات المسجد الأقصى
كتب : أحمد جمعة

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اقتحمت مجموعات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس – بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية - بأن 53 مستوطنا اقتحموا الباحات من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تتكرر يوميا.

يشار إلى أن جماعات المعبد الإسرائيلية قد وزعت أول أمس السبت ملصقا عبر مجموعاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، دعت من خلاله لاقتحام مركزي للمسجد الأقصى، وطالبت الدعوات بأن يكون الاقتحام على شكل اقتحام احتفالي (كرنفالي).

 

 

 

 

 


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