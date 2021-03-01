30 لجنة تستقبل طلاب الصف الأول الثانوى فى السويس

السويس - سيد نون

استقبلت 30 لجنة امتحانية بمدارس الثانوية بمحافظة السويس ، اليوم الإثنين ، طلاب الصف الأول الثانوى لأداء امتحان الفصل الدراسى الأول للغة الانجليزية الالكتروني.

وقال محمود الفولي ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس ، إن 30 لجنة موزعة بالإدارات التعليمية الثلاث ، استقبلت طلاب الصف الأول الثانوى لمواصلة آداء الامتحانات الإلكترونية ، مشيرا إلى أنه وفق الجدول المعلن يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الإمتحان بالفترة الأولى بمادة اللغة الأجنبية الأولى والفترة الثانية مادة الجغرافيا.

واكد الفولى ، على وجود المتابعة اللحظية والوقتية لسير منظومة العمل وتواصل دائم مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث ، وحال رصد أى مشكلات يتم العمل على حلها ، لافتا إلى أن غرفة العمليات المشكلة تعمل على مدار اليوم ، بالإضافة إلى التواصل الدائم بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها.