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30 لجنة تستقبل طلاب الصف الأول الثانوى فى السويس

الإثنين، 01 مارس 2021 12:02 م
30 لجنة تستقبل طلاب الصف الأول الثانوى فى السويس محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس
السويس - سيد نون

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استقبلت 30 لجنة امتحانية بمدارس الثانوية بمحافظة السويس ، اليوم الإثنين ، طلاب الصف الأول الثانوى لأداء امتحان الفصل الدراسى الأول للغة الانجليزية الالكتروني.

وقال محمود الفولي ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس ، إن 30 لجنة موزعة بالإدارات التعليمية الثلاث ، استقبلت طلاب الصف الأول الثانوى لمواصلة آداء الامتحانات الإلكترونية ، مشيرا إلى أنه وفق الجدول المعلن يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الإمتحان بالفترة الأولى بمادة اللغة الأجنبية الأولى والفترة الثانية مادة الجغرافيا.

واكد الفولى ، على وجود المتابعة اللحظية والوقتية لسير منظومة العمل وتواصل دائم مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث ، وحال رصد أى مشكلات يتم العمل على حلها ، لافتا إلى أن غرفة العمليات المشكلة تعمل على مدار اليوم ، بالإضافة إلى التواصل الدائم بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها.


تعليم السويس

امتحانات الصف الأول الثانوى

امتحان الفصل الدراسى الأول

امتحان مادة اللغة الإنجليزية الكترونيا

وكيل تعليم السويس

السويس

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