19 مدرسة حقلية فى 10 محافظات خلال أسبوع لتوعية المزارعين ومربيى الماشية

كتبت ـ أسماء نصار

تتابع الحكومة أنشطة المدارس الحقلية للتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الارشادية وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس، لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الزراع.

وتم خلال الاسبوع الماضي تنفيذ (19) مدرسة حقلية منها 8 مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيرة والغربية والدقهلية والقليوبية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش و4 مدارس حقلية لمحصول الفول البلدي بمحافظات الدقهلية وبني سويف والمنيا وسوهاج .



كما تتضمن 3 مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات المنوفية والدقهلية والغربية و ذلك طبقاً للخطة الموضوعة في هذه المجالات .



