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يارب النجاح.. طلاب آداب القاهرة يؤدون الامتحان وسط إجراءات وقائية "بث مباشر"

الإثنين، 01 مارس 2021 12:47 م
يارب النجاح.. طلاب آداب القاهرة يؤدون الامتحان وسط إجراءات وقائية "بث مباشر" طلاب جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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أجرى تليفزيون اليوم السابع، اليوم الاثنين، بثا مباشرا لامتحانات طلاب كلية الآداب بجامعة القاهرة، فى ثالث أيام انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وأكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن الكلية تراعى كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حيث يجرى تعقيم القاعات بين فترات الامتحانات للحفاظ على الطلاب والعاملين فى المنظومة.



وأضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أن الكلية تراعى تطبيق كافة التعليمات الصادرة من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة التى تؤكد بضرورة تحقيق التباعد الاجتماعى لقاعات الامتحانات ومراعاة المسافات الآمنة، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات وفى مقدمتها تخصيص غرفة عزل .

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أكد أن امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعة تتم بالتبادل بين الكليات وذلك لتجنب الزحام وضمن خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الخشت، أن الجامعة خلال أغسطس الماضى انتهت من تعديل 1325 لائحة دراسية وذلك للسماح بإجراء امتحانات اون لاين.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة منحت الطلاب الحق فى اختيار آلية إتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول سواء كانت اون لاين أو حضوريا، لافتا إلى أن هناك عددا من الكليات تجرى الامتحانات اون لاين والأخرى فصلت إجراؤها حضوريا .

وأشار الدكتور محمد الخشت إلى أن جامعة القاهرة تراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات الامتحانات، خاصة وأن الجامعة تمتلك الخبرة من تجربة إتمام امتحانات نهاية العام الجامعى الماضى لطلاب السنوات النهائية .


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