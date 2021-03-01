اليوم السابع
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وكيل صحة بورسعيد يتابع أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 04:15 م
وكيل صحة بورسعيد يتابع أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. صور الفرق الطبية المتحركة أثناء تطعيمها الاطفال
بورسعيد - محمد فرج

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تابع الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ميدانيا الفرق الثابتة والمتحركة المشاركة فى أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بنطاق الأحياء للتأكد من تحقيق المستهدف من الحملة.

ومن جانبه حث الفرق الطبية المشاركة على إنجاز المستهدف من الأطفال ومراعاة الضوابط الواردة من الوزارة حيال استخدام الطعوم المخصصة للحملة.

ووجه بانطلاق الفرق المتحركة إلى مناطق أقصى قرى الجنوب لضمان تغطية كافة الأطفال المستهدفين من خلال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

كما قامت الفرق الطبية المتحركة تحت إشراف الدكتور عبد الشكور من وزارة الصحة والدكتور ماهر شوقى مدير الوقائى والدكتور محمد جودة نائب مدير الوقائى تجوب منطقة الجزر الكائنة جنوب بورسعيد، لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الاطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات.

وتم التطعيم الميدانى للأطفال بالجزر عن طريق الفرق المتنقلة، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للوصول لجميع الاطفال المستهدفة بالمناطق النائية بقرى غرب وجنوب بورسعيد حفاظا على سلامتهم وحياتهم من مرض شلل الأطفال.

وكان الدكتور احمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، قد أعلن عن بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة بورسعيد، بدءا من يوم الأحد 28 فبراير وحتى يوم الاربعاء 3 مارس، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال التى تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية وتستمر لمدة أربعة أيام، وتستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأوضح أبو هاشم، أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 110 آلاف طفل بمختلف مناطق المحافظة، وتتم بواسطة 350 فريقا طبيا على مستوى المحافظة ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة، وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت، لافتا أن وزارة الصحة وفرت الطعوم الكافية لإنجاز المستهدف من الأطفال بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومى عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية برئاسة وكيل الوزارة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فورى.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان تستمر فى تنفيذ حملات قومية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، بهدف استمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض رغم أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من المرض منذ عام 2006.

 

الفرق الطبية المتحركة أثناء تطعيمها الاطفال (1)
الفرق الطبية المتحركة أثناء تطعيمها الاطفال

 

الفرق الطبية المتحركة أثناء تطعيمها الاطفال (2)
تطعيم الاطفال بمنطقة الجزر جنوب محافظة بورسعيد

 

الفرق الطبية المتحركة أثناء تطعيمها الاطفال (3)
تطعيم الاطفال

 

الفرق الطبية المتحركة أثناء تطعيمها الاطفال (4)
الفرق الطبية المتحركة 

 

الفرق الطبية المتحركة أثناء تطعيمها الاطفال (5)
الفرق الطبية المتحركة أثناء تطعيمها الاطفال 

 

وكيل صحة بورسعيد يتابع الفرق الطبية (1)
وكيل صحة بورسعيد يتابع الفرق الطبية 

 

وكيل صحة بورسعيد يتابع الفرق الطبية (2)
وكيل صحة بورسعيد مع الفرق الطبية

بورسعيد

وكيل صحة بورسعيد

الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال

تطعيم الاطفال

منطقة الجزر جنوب بورسعيد

الفرق الطبية المتنقلة

تطعيم اطفال منطقة الجزر

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