وكيل تعليم شمال سيناء: 10 آلاف و810 طلاب يؤدون امتحان الصف الخامس الابتدائى

شمال سيناء - محمد حسين

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، انتظام سير الامتحانات بالمدارس بدون شكاوى، وأن غرفة العمليات تتابع سير الامتحانات إلى جانب لجان المتابعة الميدانية.

وأوضح أنه يؤدى 10 آلاف و810 تلاميذ بالصف الخامس الابتدائى الامتحانات فى مدارس محافظة شمال سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة، وتم توقيع الكشف الطبى على التلاميذ عن طريق الكواشف الحرارية، وإتباع الإجراءات الاحترازية ودخول الطلبة إلى لجان الامتحانات بالكمامة الواقية.

وأضاف أنه يؤدى 3680 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى الامتحان فى 29 مدرسة ثانوية، إلكترونيا عن طريق الجهاز اللوحى، وتم تخصيص فريق لتقديم الدعم الفنى والرد على الشكاوى التى تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات.

وقال أنه تابع ميدانيا سير الامتحانات بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية للبنات، وتفقد اللجان المختلفة.

وقال اللواء أسامه أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، بوسط سيناء، أنه قام بالمرور على لجان امتحانات الترم الأول بمدرسة الشهيد أحمد كمال بمدينة الحسنه، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات باللجان، وتوفير كافة احتياجات الطلاب، والتأكد من متابعة أعمال النظافة العامة بمحيط اللجان.

وأكد أنه تم تجهيز مقار اللجان بكافة الاحتياجات اللازمة بأعمال التعقيم والتطهير، وتفقد سير العمل بالمدرسة الابتدائية بالمجمع التعليمى بالقسيمة للاطمئنان على حسن سير الامتحانات بها، وراجع جاهزية اللجان والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين وتأمينهم والتأكد من وجود المياه ووصولها للجان.

انتظام الامتحانات بمدارس شمال سيناء