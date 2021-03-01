اليوم السابع
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وكيل تعليم الشرقية يتابع تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول

الإثنين، 01 مارس 2021 05:48 م
وكيل تعليم الشرقية يتابع تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول عمرو شحاتة وكيل تعليم الشرقية
كتب ـ محمود طه حسين

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تابع عمرو شحاتة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، الامتحانات وأعمال تصحيح كراسات إجابة اختبارات الفصل الدراسى الأول، بمدارس إدارة الحسينية، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعى ويتم التصحيح بشكل دقيق من قبل المعلمين والمتخصصين فى المواد الدراسية.

وأدى 2 مليون و63 ألفا و516 طالبا/طالبة بالصف الخامس الابتدائي، اليوم، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.
 
وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.53%، من إجمالي 2 مليون و115 ألف و581 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية. 
 
ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان. 
 
وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.
 
جدير بالذكر، أن جدول امتحان صفوف النقل كالتالي: (الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").
 
1
عمرو شحاتة وكيل تعليم الشرقية

 


2
2عمرو شحاتة وكيل تعليم الشرقية

 


3
عمرو شحاتة وكيل تعليم الشرقية

 


التربية والتعليم

امتحانات الترم الاول

وكيل تعليم الشرقية

امتحانات الفصل الدراسى الأول

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