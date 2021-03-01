وكيل تعليم الإسكندرية يؤكد انتظام سير عملية امتحانات النقل بالمحافظة

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الإثنين، لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي بإدارة المتنزه التعليمية، حيث أدى تلاميذ الصف الخامس الامتحان واحد لجميع المواد الدراسية، كما أدى طلاب صفوف النقل بالتعليم الفني بجميع النوعيات الامتحانات وفق الجداول المعلنة.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية فى بيان لها اليوم ، أن الجولة بزيارة مدرسة الشهيد صلاح الدين الدسوقي الرسمية لغات يؤدى فيها 256 طالبًا الامتحانات في 16لجنة فرعية، مؤكداً أنه لم يتلق أية شكاوى من الطلاب ، وتابع مدرسة العقيد على المصري الابتدائية المشتركة يؤدى فيها 317 طالبًا الامتحانات في 21 لجنة فرعية، مشددا على ضرورة توافر دليل اللجان بمكان واضح تيسيرا على الطلاب ،ومدرسة السيدة نفيسة الإبتدائية الرسمية لغات،ويؤدى فيها 250 طالبًا الامتحانات في 18 لجنة فرعية.

وتابع وكيل الوزارة محاضر فتح أوراق الأسئلة والإجابة والسجلات ،مؤكداً على الالتزام الكامل بتنفيذ كافة اللوائح والقواعد المنظمة لسير الامتحانات ومواجهة الغش وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والتعاون والتنسيق بين التربية والتعليم والصحة والوحدات المحلية لتأمين الامتحانات وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير قبل بدء اللجان وفور انتهاء اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس بالإضافة لتوفير حجرة إسعافات أولية ويتوافر بها طبيب وحجرة عزل بكل مدرسة.

لافتا إلى أن امتحان الصف الاول الثانوى بدأ فى تمام الساعة العاشرة هذا وقد بدأ دخول الطلبة على المنصة وسيتم متابعة الامتحان من خلال غرفة العمليات بالمديرة.

وأضاف الدكتور محمد سعد مدير المديرية أن غرفة العمليات مستمرة طوال فترة الامتحانات وأوضح انه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها على الفور ،مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب والعاملين.