اليوم السابع
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وكيل الأزهر يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول بمعاهد القليوبية.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 03:32 م
وكيل الأزهر يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول بمعاهد القليوبية.. صور وكيل الأزهر يتابع سير الامتحانات بمعاهد القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، امتحانات الشهادة الابتدائية والصف الأول ‏الثانوي بلجان معاهد بنين طوخ الثانوي وبنين وفتيات بنها النموذجي بالقليوبية، حيث أدى طلاب الصف الرابع والخامس الامتحان في المواد العربية والثقافية، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي للقسمين العلمي والأدبي الامتحان في مواد التفسير والحديث والتوحيد.

وأكد وكيل الأزهر، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظًا ‏على سلامة الجميع، موضحًا أن تمسك الطلاب والقائمين على الامتحانات بخروج الامتحانات في أبهى صورها، والتمسك بتحصيل العلم والمعرفة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية أكبر دليل على وعيهم برسالة الأزهر التي تقع على عاتقهم.

كما تفقد الدكتور محمد الشحات والوكيل الثقافي الدكتور محمد فخري، امتحانات النقل فى معاهد "طحانوب بنين، وفتيات طحانوب وطحانوب الابتدائي بشبين القناطر"، وتابعا امتحانات النقل علي مستوي المنطقة من خلال مديري المراحل وموجهي العموم ورؤساء الإدارات التعليمية حسب الخطة الموضوعة.

وقال "الشحات"، إن الامتحانات تسير بصوره منتظمة ودقيقة ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من تعقيم اللجان يوميا عقب الانتهاء من الامتحانات وارتداء الطلاب والعاملين باللجان الكمامات ويتم قياس الحرارة للطلاب والعاملين قبل الدخول ويتوفر بكل لجنة بالمنطقة غرفة للعزل بمشتملاتها.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

 

متابعة سير الامتحانات الازهرية بالقليوبية
متابعة سير الامتحانات الازهرية بالقليوبية

 

وكيل الأزهر خلال زيارته المنطقة الأزهرية بالقليوبية
وكيل الأزهر خلال زيارته المنطقة الأزهرية بالقليوبية

 


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