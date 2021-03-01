اليوم السابع
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وزير داخلية باكستان يبحث مع سفير مصر تعزيز العلاقات الثنائية

الإثنين، 01 مارس 2021 09:42 م
وزير داخلية باكستان يبحث مع سفير مصر تعزيز العلاقات الثنائية وزير داخلية باكستان يستقبل السفير المصري
كتب أحمد جمعة

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التقى وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد في مكتبه في مقر وزارة الداخلية الباكستانية بإسلام آباد اليوم مع السفير المصري لدى باكستان طارق دحروج.
 
وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك، والسبل والطرق لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشاد وزير الداخلية شيخ رشيد بعمق العلاقات الدينية والثقافية التي ترتبط البلدين، وقال بأن باكستان ومصر تتمتعان أيضاً بتوافق الرؤي حول القضايا الدولية والإقليمية.
 
بدوره أكد السفير طارق دحروج على ضرورة تعزيز المزيد من التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الأمن والثقافة والسياحة.

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اسلام أباد

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