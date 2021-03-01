وزير داخلية باكستان يبحث مع سفير مصر تعزيز العلاقات الثنائية

كتب أحمد جمعة

التقى وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد في مكتبه في مقر وزارة الداخلية الباكستانية بإسلام آباد اليوم مع السفير المصري لدى باكستان طارق دحروج.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك، والسبل والطرق لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشاد وزير الداخلية شيخ رشيد بعمق العلاقات الدينية والثقافية التي ترتبط البلدين، وقال بأن باكستان ومصر تتمتعان أيضاً بتوافق الرؤي حول القضايا الدولية والإقليمية.

بدوره أكد السفير طارق دحروج على ضرورة تعزيز المزيد من التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الأمن والثقافة والسياحة.