اليوم السابع
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وزير "الموارد المائية" وسفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يكرمان سفراء المياه

الإثنين، 01 مارس 2021 08:57 م
وزير "الموارد المائية" وسفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يكرمان سفراء المياه جانب من التكريم
كتبت- هناء أبو العز

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كرّم سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، و وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي ومحافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، اليوم "سفراء المياه" من طلاب المدارس والمزارعين، ممن فازوا في المسابقات القومية السنوية الثلاث السابقة الخاصة بالتوعية بالحفاظ على المياه، وذلك في حديقة عفلة بالقناطر الخيرية.

وأشاد السفير كريستيان برجر، في كلمته بجهود مصر في مواجهة تحدي ندرة المياه بتطبيق سريع لإجراءات ترشيد الاستهلاك وتطوير أنظمة الري الحديثة وتقليل الفاقد.

جانب من التكريم
جانب من التكريم

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، داعم طويل الأمد لمصر في هذا المجال؛ حيث ساهم بمبلغ 550 مليون يورو لمشاريع المياه في السنوات العشر الماضية.

وأضاف أن هذه المنح جذبت تمويلات من المؤسسات المالية الأوروبية بحوالي ثلاثة مليار يورو في هذا القطاع، مما أسهم في خلق الآلاف من فرص العمل الدائمة وقصيرة الأمد، وأفادت تلك المشاريع أكثر من 18 مليون شخص.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الإدارة المستدامة للمياه في مصر من خلال مشروعات التنمية وكذلك توسيع الحوار المعني بصياغة السياسات مع صانعي القرار.

 

وصرح قائلاً: "يُعد قطاع المياه قطاعًا رئيسيًا في التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي سيؤدي إلى إدارة أفضل للموارد المائية وتحسين حياة ملايين المصريين".

 

وجدّد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم خطط مصر للتنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المصرية "رؤية 2030"، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق أولويات الخطة القومية للموارد المائية 2037.

 

التكريم
وزير الموارد المائية 

وعبّر وزير الموارد المائية والري وسفير الاتحاد الأوروبي، عن ثقتهما بأن سفراء المياه لن يبخلوا بجهدهم في التوعية بالحاجة المُلحة لتوفير المياه بين أقرانهم وفي مجتمعاتهم المحلية.

تخلل الحفل عرض تجربتين لاثنين من المزارعين الفائزين بالمسابقة القومية لترشيد استهلاك المياه "حافظ عليها تلاقيها"؛ حيث تحدثا عن فوائد التحول من الري بالغمر إلى استخدام وسائل الري الحديثة، وجهودهما لنشر معرفتهما ومشاركة خبراتهما مع المزارعين في مناطقهم.

سيحظى سفراء المياه بإمكانية المشاركة بشكل حصري في جميع الأنشطة المتعلقة بالمياه، والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المشاركة في نقاشات المائدة المستديرة مع مسؤولي الوزارة لمتابعة إنجازاتهم وما احرزوه من تقدم.

جدير بالذكر أن تصميم وتطوير حديقة عفلة، التي أقيمت بها الاحتفالية، هى أحد إنجازات برنامج يموله الاتحاد الأوروبي، والذي يهتم بتطوير عدد من الدراسات الفنية التي تدعم تحسين الكفاءة التشغيلية وكفاءة استخدام الموارد المائية، والحد من فواقد المياه وحماية الصحة العامة والبيئة.

 

 


الموارد البيئية والري

الاتحاد الأوربي

احتفالية

مصر

القاهرة

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