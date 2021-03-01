وزير الصحة الإيطالى يؤكد على أهمية تسريع وتيرة التطعيم للحد من انتشار كورونا

فاطمة شوقى

دعا وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، تعجيل إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى الحاجة لمزيد من السرعة في هذا المجال، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأشارت الوكالة، إلى أن دعوة وزير الصحة الإيطالى جاءت في معرض تحديد الوزير، الأولويات التي يجب التركيز عليها في مجال إجراءات مكافحة وباء كوفيد 19، خلال حديثه الاثنين في افتتاح جلسة عرض بيانات البرنامج الوطني لنتائج عام 2020، الذى وضعته الوكالة الوطنية للخدمات الصحية الإقليمية (Agenas) بتفويض من وزارة الصحة.

وأضاف الوزير سبيرانتسا، "أنه في الأسابيع القليلة القادمة ستكون لدينا حملة تطعيم تتطلب الإسراع بها، والتي أنتجت بالفعل جهودًا كبيرة إلى الأمام في الأيام القليلة الماضية، لدينا أرقام تسير في الاتجاه الصحيح، لكن لا يزال يتعين زيادة الجهود".

وعلى ضوء صعوبة اللحظة الراهنة والتحدي الذي لا يزال يمثله الفيروس من حيث الإجراءات الواجب احترامها لوقفه، شدد سبيرانتسا على، أن "تسريع حملة التطعيم سيوفر لنا قريبًا حلاً أقوى وأكثر أهمية ولمدة أطول بكثير"، واختتم بالقول، إن "هذا سيسمح لنا بالخروج شيئا فشيئا من هذه الأزمة بطريقة أكثر هيكلية".

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إنه كانت هناك 17.455 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الساعات الـ24 الأخيرة.

وبحسب النشرة الصادرة عن هيئة الدفاع المدني، فإنه حتى يوم أمس، تم تسجيل 192 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك عدد الضحايا الى 79,699 شخصاً، منذ بدء حالة الطوارئ الصحية".

وذكرت نشرة الوزارة، أن "تحاليل الكشف عن العدوى التي أجريت في جميع أنحاء البلاد بلغت 257,024 إجمالا، والتي تمخضت عن ارتفاع معدل الحالات الإيجابية إلى 6.7٪، كما ازداد عدد حالات الدخول الى أقسام العناية المركزة بمقدار 15 شخصاً، ليصل العدد الإجمالي إلى 2231 حالة".

وأشارت نشرة الوزارة أيضا، إلى "ارتفاع حالات الدخول الى المستشفى للأشخاص المصابين بأعراض فيروس كورونا بمقدار 266، ليصل العدد الإجمالى إلى 18638"، واختتمت بالقول، إنه "بالمقابل، تماثل للشفاء حتى الساعات الأربع والعشرين الماضية، 6847 شخصًا".