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وزير الأمن الداخلى الأمريكى: إصلاح ما فعلته إدارة ترامب بملف الهجرة صعبا ويستغرق وقتا

الإثنين، 01 مارس 2021 07:34 م
وزير الأمن الداخلى الأمريكى: إصلاح ما فعلته إدارة ترامب بملف الهجرة صعبا ويستغرق وقتا ترامب
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الأمن الداخلي الأمريكى، أليخاندرو مايوركاس، إن إصلاح ما فعلته الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى ملف الهجرة سيكون صعبا وسيستغرق وقتا، وفقا لمصادر الإعلامية.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، خلال كلمته في مؤتمر المحافظين، إن إدارة بايدن حولت الإنجازات العظيمة إلى أسوأ كوارث، مشيرا إلى قوانين الهجرة الجديدة التى أعلنتها الإدارة الحالية.

قال ترامب: "كنا نعلم جميعًا أن إدارة بايدن ستكون سيئة - لكن لم يتخيل أحد منا مدى سوء حالهم، وإلى أي مدى سيذهبون.. كان جو بايدن خلال الشهر الأول الأكثر كارثية لأى رئيس فى التاريخ الحديث".

مضيفًا: "سياسات الهجرة المتطرفة لبايدن ليست فقط غير شرعية، إنها غير أخلاقية، بلا قلب، وهي خيانة للقيم الأساسية لأمتنا".

 

 

 

 

 

 


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الهجره

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