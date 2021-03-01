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وزير إسرائيلى: إيران استخدمت ألغاما بحرية لضرب سفينة تل أبيب

الإثنين، 01 مارس 2021 10:00 ص
وزير إسرائيلى: إيران استخدمت ألغاما بحرية لضرب سفينة تل أبيب سفينة - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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قال وزير إسرائيلي، إن إيران استخدمت ألغاما بحرية لضرب السفينة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، بحسب مصادر إعلامية. من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية: إن تصريحات نتنياهو عن سعينا للسلاح النووي هي للاستهلاك الداخلي. وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال إن إيران مسؤولة "بكل وضوح" عن الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في الخليج.

وأضاف: "تفجير السفينة الإسرائيلية عمل إيراني سنرد عليه ونحن نضرب إيران على كل الجبهات". وتابع: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي لا باتفاق ولا بدونه وهذا ما قلته للرئيس بايدن".

وكان أصاب انفجار في خليج عُمان سفينة تحمل اسم (إم. في هيليوس راي) مملوكة لشركة إسرائيلية وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الانفجار تسبب في حدوث فتحات في جانبي جسم السفينة.

 


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