وزارة الصحة البرازيلية تتسلم 140 مليون جرعة من لقاحات كورونا بنهاية مايو

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم مجلس النواب البرازيلي، آرثر ليرا، أن وزارة الصحة البرازيلية ستسلم 140 مليون جرعة من لقاحات كورونا بحلول نهاية مايو، دون أن يذكر تفاصيل عن المكان الذي ستأتي منه، ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح المتحدث باسم مجلس النواب البرازيلي، أن التحويلات النقدية الشهرية الطارئة لملايين البرازيليين الفقراء بقيمة 250 ريالا – أي 45 دولارا - ستتم حتى يونيو.

ولفت المتحدث باسم مجلس النواب البرازيلي إلى أن التعديل الدستوري الذي يمهد الطريق لاستئناف مدفوعات المساعدات هذه، لم يتم الاتفاق عليه بعد، وبالتالي لم يتم طرحه للتصويت في الكونجرس.

ووصل عدد مصابي كورونا في البرازيل إلى 10,551,259 بينما وصل عدد الوفيات إلى 255,018.