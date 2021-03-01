وثائق يستطيع المواطن استخراجها من الأحوال المدنية يوم الجمعة..اقرأ التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

يستطيع المواطن الحصول على الوثائق الثبوتية من مقار الأحوال المدنية بداية من السبت وحتى الخميس، كما يستطيع أيضًا الحصول عليها يوم الجمعة من بعض المقار التى تعمل يوم الجمعة لتخفيف الزحام في ظل وجود كورونا، وللتيسير على المواطنين.

ويمكن للمواطن الحصول على كافة الأوراق الثبوتية التى يستخرجها باقى أيام الأسبوع فى يوم الجمعة من خلال عدد من المقار التى تعمل يوم الجمعة بذات الكفاءة.

اليوم السابع

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• مول سيتى ستارز (بمحافظة القاهرة).

• مول مكسيم (بمحافظة القاهرة).

• ميناء القاهرة الجوى.

• مول ستى سنتر المعادى (بمحافظة القاهرة).

• مول العرب (بمحافظة الجيزة).

• مول طنطا (بمحافظة الغربية).

• المركز النموذجى بديوان عام القطاع (بمحافظة القاهرة) يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.