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واشنطن: المكان الأفضل للولايات المتحدة وإيران لبحث الملف النووى هو مسار 5+1

الإثنين، 01 مارس 2021 10:37 م
واشنطن: المكان الأفضل للولايات المتحدة وإيران لبحث الملف النووى هو مسار 5+1 ايران وامريكا
كتب أحمد عرفة

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قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المكان الأفضل للولايات المتحدة وإيران لبحث الملف النووي هو مسار 5+1، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنه يجب اتخاذ إجراءات مثل إبعاد المنطقة عن شفير الحرب مع إيران والسلام مع إسرائيل.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: نتطلع إلى طرق إضافية لممارسة المزيد من الضغوط على الحوثيين، مستطردا: لن نقبل بهجمات الحوثيين ضد المدنيين.

وقال االمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ممتنة للتعاون الذي أبدته السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، متابعا: نواصل دعم السعودية للدفاع عن نفسها وبدعم أمريكي تمكنت المملكة مؤخرا من اعتراض هجمات من قبل الحوثيين.


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