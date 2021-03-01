اليوم السابع
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و80 مليون دولار استثمارات أجنبية

هيئة الاستثمار: 143 مليار جنيه رؤوس أموال 23500 شركة تأسست عام 19/2020

الإثنين، 01 مارس 2021 05:18 م
هيئة الاستثمار: 143 مليار جنيه رؤوس أموال 23500 شركة تأسست عام 19/2020 الهيئة العامة للاستثمار
كتب عبد اللطيف صبح

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كشف اللواء محمد الطوخى، رئيس قطاع الأمانة العامة بالهيئة العامة للاستثمار، عن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية التى حققتها الهيئة خلال السنة المالية 2019/2020، لافتا إلى أن العام شهد تأسيس 23 ألف و500 شركة محلية بإجمالى رؤوس أموال بلغت نحو 143 مليار جنيه، فيما شهدت المناطق الحرة تأسيس وتوسعة نحو 39 شركة برؤوس أموال بلغت نحو 80 مليون دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور ممثلى وزاراتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار، حيث تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، عن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال العام.

كما لفت اللواء محمد الطوخى، رئيس قطاع الأمانة العامة بالهيئة العامة للاستثمار، إلى الإشادات الدولية من جانب العديد من المؤسسات الاقتصادية والتمويلية الدولية بشأن الإصلاحات التى شهدها مناخ الاستثمار فى مصر وجعلها الأولى عربيا وأفريقيا فى جذب الاستثمارات.


 
 
 
 

 


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