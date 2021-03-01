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نواب تنسيقية الأحزاب: مواقف الرئيس السيسى دائما داعمه للمواطن المصرى

الإثنين، 01 مارس 2021 07:46 م
نواب تنسيقية الأحزاب: مواقف الرئيس السيسى دائما داعمه للمواطن المصرى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
كتب محمد السيد

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قدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ خالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهه بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
 
وثمن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعوة الرئيس لإقامة حوار مجتمعي حقيقي يهدف لتقديم أطروحات جادة بخصوص منظومة تسجيل الثروة العقارية المصرية من خلال إجراءات إدارية سلسة، ومن خلال رسوم تراعي تحقيق العدالة الإجتماعية.
 
وأكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن مواقف الرئيس دائماً داعمه للمواطن المصرى الذي تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى أعاد الاقتصاد المصرى للطريق الصحيح، وتعهد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن يبقوا دائماً صوت الوطن والمواطنين.
 
كان نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أصدروا بياناً أعلنوا فيه مطالبتهم بعقد حوار مجتمعى حول تطبيق القانون في بيانهم رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى.
 
 

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