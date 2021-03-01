نجل الرئيس البيلاروسى يتزلج فى جبال سوتشى مع والده والرئيس بوتين.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

أجرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، جولة للتزلج في مدينة سوتشي خلال اللقاء الذي جمعهما خلال الأسبوع الماضى، وأظهرت لقطات جديدة بثها التلفزيون الروسى، نيقولاي لوكاشينكو، الابن الأصغر للرئيس البيلاروسي وهو يتزلج في ثلوج جبال القوقاز قرب مدينة سوتشي برفقة والده لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وظهر صوت الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الفيديو وهو يقترح على ابنه وضع المسار له ولبوتين خلال رحلة التزلج على الثلوج قرب سوتشي، ولكن نجل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو فضل السير في أثر الرئيسين.



نجل رئيس بيلاروسيا يتحدث للطرفين



نجل رئيس بيلاروسيا يظهر فى الكادر

وشارك نيقولاي لوكاشينكو الابن الأصغر للرئيس البيلاروسي في رحلة التزلج إلا أن وسائل الاعلام الروسية سلطت الضوء على مشاركته الان في رحلة التزلج مع والده والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وظهر في الفيديو وهو يتعقب والده وبوتين خلال تزلجهما على الجليد.



الثلاثى خلال رحلة التزلج



بوتين ورئيس بيلاروسيا خلال الرحلة

وعقد اللقاء بين بوتين ولوكاشينكو يوم الاثنين الماضي في منتجع سوتشي الروسية ، وخلال الجزء المفتوح من اللقاء بحث الرئيسان مواضيع عدة بما فيها توريدات اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا إلى بيلاروسيا والتعاون الصناعي بين البلدين ، كما دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي لنزهة تزلج على صفوح الجبال المغطاة بالثلوج بعد انتهاء جولة المحادثات بينهما، وتشاركا الرئيسين في رحلة بالمدينة اجروا خلالها بعض النشاطات الرياضية الشتوية في سوتشي.