نتنياهو: تفجير السفينة الإسرائيلية عمل إيراني سنرد عليه

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نتنياهو إن إيران مسؤولة "بكل وضوح" عن الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في الخليج يوم الجمعة الماضية.

وأضاف: "تفجير السفينة الإسرائيلية عمل إيراني سنرد عليه ونحن نضرب إيران على كل الجبهات".

وتابع: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي لا باتفاق ولا بدونه وهذا ما قلته للرئيس بايدن".

والجمعة الماضية، أصاب انفجار في خليج عُمان سفينة تحمل اسم (إم. في هيليوس راي) مملوكة لشركة إسرائيلية وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الانفجار تسبب في حدوث فتحات في جانبي جسم السفينة.