نائب وزير الخارجية الروسى: الضربة الأمريكية بسوريا عطلت مفاوضات واشنطن وطهران

كتب أحمد عرفة

أعلن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواقع في سوريا أسفرت عن تعطيل مفاوضات غير رسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال نائب وزير الخارجية الروسي إن الغارة الجوية الأمريكية في سوريا تزامنت مع تحضيرات كثيفة لعقد لقاء بين وفود أمريكية وإيرانية.

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: "لا شك أن قوى مؤثرة في واشنطن اتخذت خطوات لتعطيل هذا اللقاء".

وفي وقت سابق أعلنت إيران رفضها اقتراح الاتحاد الأوروبي تنظيم محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن بخصوص الاتفاق النووي، وسط غياب إشارات إلى استعداد الولايات المتحدة لرفع عقوباتها عن إيران.