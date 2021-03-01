نائب محافظ الاسكندرية يناقش آليات تطوير مدارس التعليم الفنى الزراعى

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، اجتماعا بجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للوقوف على آليات تطوير مدارس التعليم الفنى الزراعى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالاهتمام بتطوير مدارس التعليم الفنى الزراعى بالاسكندرية.

وأشارت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها، أن الاجتماع تناول كيفية الاهتمام بتطوير مدارس التعليم الفنى الزراعى بالاسكندرية، وقال نائ المحافظ: "لابد أن نتكامل ونتكاتف من أجل تعظيم موارد الاسكندرية، واستغلال موارد شبه مهدرة لتحقيق مزيد من النجاح فى هذا المجال"، وطالب الجهات التنفيذية بوضع خطة قصيرة المدى لعمل نقلة نوعية للمدارس الزراعية بالاسكندرية، وذلك بالتعاون مع كلية الزراعة، وتنفيذها فى اسرع وقت، وعمل لجنة مصغرة لمعاينة المدارس على أرض الواقع للوقوف على المعوقات وتذليلها.

وفى سياق متصل، استمع جمال، للمقترحات الموضوعة من قبل الجهات التنفيذية، حيث تحدث المستشار ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة، أن المديرية مستعدة لتقديم كافة الخدمات المتاحة من حيث تدريب شباب الخريجين من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والشباب العائدين من الخارج لتوفير فرص عمل مناسبه لهم والاستفادة من رأس المال فى إقامة مشرعات جديدة، والتعاون بين المدارس الزراعية والمصانع وتدريب الشباب فى كافة المجالات المتاحة، والاستفادة من مركز تدريب الحضرة للاستزراع السمكى.

وعلى صعيد آخر، تحدثت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعى، عن اقتراح رزاعة الاسطح للمنازل بزراعات الزيوت العطرية، والزراعات التى تستخدم فى مصانع الأدوية، ويتم تسويق المنتجات أون لاين، وذلك بآلية تحددها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع أحد البنوك، مع توفير جودة المنتج طبقا للمواصفات القياسية.

من جانبه، أشارمحمد صلاح رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مقترح لخدمات الجهاز فى تنمية المشروعات الزراعية بالتعاون مع الجهات المشاركة، حيث يمكن تقديم خدمات تدريب وإدارة المشروعات، وخدمات استشارية وخدمات تأسيس المشروعات والتمويل.