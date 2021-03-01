موظفة ببريد كفر شكر تتهم زميلها بمحاولة سرقة شيك والاعتداء عليها بالضرب

القليوبية إبراهيم سالم

تعدى موظف في مكتب بريد الوحدة المحلية بالشقر التابعة لمركز كفر شكر في القليوبية، بالضرب على موظفة زميلته، لاتهامها له بمحاولة فتح مظروف والاستيلاء على شيك، وعندما ضبطته الموظفة واتهمته بمحاولة سرقة الشيك تعدى عليها بالضرب، وجرى فض الشجار بينهما، وتحرر محضر بالواقعة فى مركز شرطة كفر شكر، وإحالتهما للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ بوجود مشاجرة بين موظف وزميلته في مكتب بريد الشقر دائرة مركز كفر شكر.

أخطر اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، فانتقل المقدم محمد عماد رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين وجود مشاجرة بين موظف وزميلته، بسبب فتح الأول مظروف ادعت أن به شيك، وعندما شاهدته زميلته نهرته واتهمته بمحاولة سرقة الشيك من المظروف، فاستشاط الأول غيظا، وتشاجر معها مدعيا أنه لم يقدم على السرقة، ونشبت بينهما مشاجرة بالمكتب، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين الاثنين.

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة.