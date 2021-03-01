موجز اقتصاد اليوم الاثنين 1-3- 2021

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين 1-3- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تيسيرات جديدة فى الضريبة الجمركية للسيارات الكهربائية المستعملة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأخبار وهى كالتالي:

تيسيرات جديدة فى الضريبة الجمركية للسيارات الكهربائية المستعملة

أصدرت الحكومة قرارًا يتضمن تيسيرات جديدة فى حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين»، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة نحو التوسع فى استخدام المركبات الكهربائية، والوصول لأكبر قدر من نسب من استخدام هذه المركبات، خاصة أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكل عام.

وزيرة التخطيط تشارك بالنسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والتى تنظمها مصر للعام الحالى خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس الجارى، فى ضوء ريادتها لموضوعات إعادة الإعمار والتنمية، مرحلة ما بعد النزاعات فى إفريقيا، حيث شاركت د.هالة السعيد خلال الجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "صياغة رؤية للواقع الإفريقى الجديد:نحو تعاف أقوى وبناء أفضل".

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية فى أولى جلسات شهر مارس

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، بتراجع جماعى للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقى نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.576 مليار جنيه.

بحضور سفير اليابان.. اجتماع للجنة المصرية اليابانية للمتحف المصرى الكبير

انعقد اليوم الاثنين، الاجتماع الـ 15 للجنة المصرية- اليابانية العليا للمتحف المصرى الكبير، وبحضور السفير نوكى ماساكى سفير اليابان بالقاهرة، والممثل الرئيسى للوكالة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا" فى مصر، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، وذلك بمقر المتحف.

ابن نجيب ساويرس يتولى رئاسة مجلس إدارة ثانى شركة لوالده بالبورصة خلال 15يوما

تولى أنسى نجل الملياردير نجيب ساويرس رئاسة ثانى شركة لوالده بالبورصة المصرية خلال 15 يوما، وذلك بعدما أعلنت شركة بلتون المالية القابضة تعيينه اليوم الاثنين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة خلفًا لماجد شوقى، وقبلها بأيام ترأس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة.

الحكومة تُطلق الحملة الرقمية «المبتكرون لمستقبل أفضل»

أطلقت الحكومة، اليوم، حملة رقمية عالمية، تهدف إلى إظهار مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية، والشراكات الناجحة بين القطاعين الحكومى والخاص، لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية، وتحقيق مستقبل مستدام، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

غرفة الحبوب تبدأ توريد الدفعة الثالثة من الأرز لصالح وزارة التموين

تبدأ غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة اعتبارا من اليوم الاثنين توريد الدفعة الثالثة من الأرز المحلى لصالح الحكومة فى إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

الإحصاء: 18.1% زيادة فى متوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء عام 2019

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاستهلاك من السلع الزراعية عام 2019.