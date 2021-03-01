اليوم السابع
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مقتل 35 حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في مأرب

الإثنين، 01 مارس 2021 06:34 م
مقتل 35 حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في مأرب اليمن
(أ ش أ)

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 قُتل 35 عنصرًا من ميليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" عن قيادات ميدانية قولها إن الميليشيات حاولت شن هجوم على مواقع الجيش في جبهة الكسارة، غربي مأرب، وتصدت قوات الجيش للهجوم ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 35 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين، فيما لاذ من بقي منهم بالفرار.

بالتزامن دمرت مدفعية الجيش مدرعة عددا من الأطقم التابعة للميليشيا الحوثية، فيما دمر طيران تحالف دعم الشرعية دبابتين ومدرعة وثلاثة أطقم أخرى كانت في طريقها إلى الكسارة، ومقتل جميع من كانوا على متنها.

 

 

 


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