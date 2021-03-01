اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 04:59 م
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مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء صاروخ بالستى أطلقته مليشيا الحوثى على مأرب

الإثنين، 01 مارس 2021 03:52 م
مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء صاروخ بالستى أطلقته مليشيا الحوثى على مأرب مليشيا الحوثى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قُتل مدني وأصيب 9 آخرون بجروح مختلفة، بصاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الاثنين استهدف حي الروضة بمدينة مأرب اليمنية.
 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر طبي أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العناية الطبية اللازمة.. مؤكدا أن الصاروخ البالستي هو الثاني الذي استهدف حي الروضة خلال أقل من عشر ساعات.
 
الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً تكثف من استهدافها لمدينة مأرب بالصواريخ البالستية وسط صمت دولي تجاه هذه الجرائم التي تستهدف أكبر محافظة تحتضن النازحين في اليمن.

مأرب

اليمن

مليشيا الحوثى

صاروخ بالستى

حى الروضة

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