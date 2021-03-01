مصر للطيران تسير 44 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 3534 راكبا

كتبت ــ رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران علي مدار اليوم الإثنين، رحلاتها الجوية إلى 44 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 3534 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (واشنطن، تورنتو، بيروت، بغداد، أكرا، جوبا، لاجوس، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، إربيل)، بالإضافة إلي 10رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3534 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.