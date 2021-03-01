مصرع عامل وإصابة 3 سقطوا داخل بئر للصرف الصحى في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل مصرعه بينما أصيب 3 آخرين بحالات اختناق عقب سقوطهم داخل بئر للصرف الصحى بناحية قرية الحلاقى دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وجميعهم تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بسقوط عامل داخل بئر للصرف الصحى دائرة مركز طما، وأثناء محاولة زملائه إنقاذه سقطوا كذلك داخل البئر. وتم إستخراج 3 على قيد الحياة والرابع جثة هامدة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة الحماية المدنية وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والنقيب أحمد رشاد معاون أول المباحث أنه أثناء قيام 3 عمال بالعمل بأحد آبار الصرف الصحى بناحية قرية الحلافى دائرة مركز طما سقط أحدهم داخل البئر مما حدا زملائه بمحاولة إنقاذه، فنتج إصابتهم بحالة إختناق تم إنشال طه . ح ع 26 سنه وشريف . ع . م وسيد . ع . م 35 سنة على قيد الحياة وتم نقل الأول للمستشفى الجامعى بأسيوط والثالث للمستشفى المركزى بطما وتم إنتشال الرابع جثة هامدة وتم إيداعه بمشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تم إخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لإتخاذ ما يلزم من إجراءات وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقق.